Poparcie Papieża dla amerykańskiego Marszu dla życia

Ojciec Święty wyraził poparcie uczestnikom Marszu dla życia w Waszyngtonie. W telegramie wysłanym z okazji wczorajszego manifestacji do nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych stwierdził: „Tak wielka jest wartość życia i tak niezbywalne prawo niewinnego dziecka do wzrastania w łonie matki, iż w żaden sposób nie można prezentować jako prawa do własnego ciała możliwości podejmowania decyzji co do tego życia. Jest ono celem samym w sobie i nie może być przedmiotem dominacji innego człowieka”. Papież wyraził nadzieję, że to wydarzenie z udziałem tak licznych Amerykanów przyczyni się do mobilizacji sumień w obronie życia.

Wczorajszy Marsz dla życia w stolicy USA poparła też nowa administracja tego kraju. Przemawiał tam wiceprezydent Mike Pence, a prezydent Donald Trump na Twitterze podkreślił wagę tej demonstracji na rzecz życia nienarodzonych.