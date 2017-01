Patron studentów na czas sesji

Tomasz urodził się na zamku niedaleko Akwinu w 1225 r. Kiedy miał 5 lat, rodzice oddali go w charakterze oblata do opactwa na Monte Cassino. Z niewyjaśnionych przyczyn opuścił on klasztor i udał się do Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym uniwersytecie. Tam poznał założony przez św. Dominika Zakon Kaznodziejski. Rok wstąpienia do tego zakonu nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat. Spotkało się to z dezaprobatą rodziny.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór powszechny. Zaprosił także Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat, po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór 7 marca 1274 roku.Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów. Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. Natomiast papież św. Pius V 11 kwietnia 1567 roku ogłosił go piątym doktorem Kościoła zachodniego. 4 sierpnia 1880 roku decyzją papieża Leona XIII-go św. Tomasz został patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.W ikonografii przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu.