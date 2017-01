Czy urząd skarbowy rozliczy za nas PIT?

Banaś powiedział, że jednym z priorytetów rządu jest czynienie państwa i administracji przyjaznymi dla obywatela. Według niego ważnym krokiem w tym kierunku jest daleko idące uproszczenie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. "Chodzi o to, aby jak najbardziej ułatwić coroczne rozliczenie, by nie zajmowało to podatnikowi więcej niż kilka minut" - powiedział wiceminister.

"Głównie chodzi o to (...), aby żeby ułatwić podatnikom funkcjonowanie i rozliczenie się z tej dosyć trudnej czynności. Właśnie dzisiaj będą to wszystko robiły urzędy skarbowe" - powiedział.

Według niego po wprowadzeniu zmian taką możliwość będzie miało ponad 13 mln podatników PIT. "Projekt ustawy wprowadzającej nowe rozwiązania został w czwartek przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Przewidujemy, że zostanie ona wprowadzona w życie z dniem 15 marca tego roku. Uznaliśmy, że tak duże ułatwienie dla podatników warto wprowadzić już do rozliczenia PIT za 2016 r. Stąd ten termin" - poinformował.

Dodał, że ma nadzieję, że parlament przyjmie ustawę, bowiem "jest wielkim ułatwieniem" dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwłaszcza dla emerytów i rencistów. Rozliczy się za nich urząd skarbowy - będą tylko musieli złożyć wniosek dotyczący przekazania 1 proc. podatku dochodowego na wskazaną przez siebie organizacje pożytku publicznego.

Zdaniem Banasia zmiana będzie też dużym uproszczeniem w funkcjonowaniu administracji. W zeszłym roku rozliczeniami papierowymi 7 mln podatników zajmowało się 15 tys. urzędników. Wiceminister wskazał, że potencjał ten będzie można wykorzystać do rozliczenia VAT.