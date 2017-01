A mury rosną, rosną, rosną…

Przytoczone w tytule słowa pieśni Jacka Kaczmarskiego pokazują, jaką w naszych umysłach symbolikę ma mur. Chyba pierwsze co nam przychodzi do głowy, to mur berliński. Jego upadek był symbolem końca komunizmu. Kraje wyzwolone spod okupacji sowieckiej otwarły się na świat. Jednak dzisiaj symbolika muru zaczyna się zmieniać. W obliczu problemów z muzułmańską imigracją mur budowany przez Wiktora Orbana na węgierskich granicach coraz częściej wydaje się dobrym pomysłem. Na granicy z Rosją mury chcą budować Ukraina i Estonia. I trudno nam odmówić tym krajom racji. Mur istnieje pomiędzy Izraelem i Palestyną. Jego rolę w zabezpieczeniu izraelskich obywateli przed terroryzmem trudno negować.

Trudno odmówić Amerykanom prawa do kontroli swoich granic. Trudno też odmówić im prawa do kontroli imigracji. Argumenty o imigranckim pochodzeniu amerykańskiego społeczeństwa jest o tyle nietrafiony, że USA zawsze starannie kontrolowały strumień migracji. I dostosowywały go do własnych korzyści. W XIX w. ograniczono liczbę przyjeżdżających Chińczyków i Japończyków. W XX w. ograniczenia stały się udziałem Polaków czy Włochów. W XXI w. może dotyczyć to Meksykan i muzułmanów. Naprawdę nie byłoby to niczym nowym w historii Stanów Zjednoczonych. Nowy jest za to charakter imigracji meksykańskiej.

Większość imigrantów przyjeżdżających do Ameryki asymilowała się już w drugim pokoleniu. Dzieci Polaków, Włochów czy Niemców szybko uczyły się angielskiego i stawały się Amerykanami. Według badań ekspertów proces ten dotyczy też Meksykanów. I nic w tym dziwnego. Większość przybyszów zza południowej granicy to słabo wykształceni pracownicy fizyczni. Nauka angielskiego i szybka asymilacja są szansą dla ich dzieci na awans społeczny. Jednak badacze zauważyli jeszcze jedno zjawisko. O ile dawniej imigranci szybko tracili łączność ze starymi ojczyznami i roztapiali się w amerykańskim „tyglu”, to u Meksykanów nie jest już to tak oczywiste.

Winna jest oczywiście geografia. Do rodzimych Sycylii, Saksonii czy Podhala było daleko. Do Meksyku jest blisko. Jak zauważają wspomniani już badacze, młodzi Meksykanie, nawet mocno zamerykanizowani, utrzymują silne kontakty z rodziną zza południowej granicy. Taka sytuacja znacznie ułatwia nielegalną emigrację. Prawie każdy Meksykano-Amerykanin ma jakiegoś kuzyna pracującego w Stanach nielegalnie. A sytuację utrudnia jeszcze kwestia języka. W Kalifornii czy Teksasie spokojnie można odbierać hiszpańskojęzyczne stacje radiowe czy telewizyjne. Imigranci nie tracą więc kontaktu ze swoim językiem. To raczej ekspansja języka hiszpańskiego w USA niepokoi wielu komentatorów.

Oczywiście niechęć do meksykańskich imigrantów ma przede wszystkim podłoże ekonomiczne. Meksykanie stanowią konkurencję dla amerykańskich robotników. I to było podłoże poparcia dla Donalda Trumpa. Podobnie jak konkurencja ze strony polskich imigrantów była dla brytyjskich robotników motywem do poparcia Brexitu. W tej kwestii Meksyk dla Amerykanów ma znaczenie podwójne. Sam wysyła tanich pracowników na północ, ściągając do siebie amerykański przemysł właśnie mniejszymi kosztami pracy. I tę konkurencję Donald Trump obiecał ograniczyć. A symbolem tej obietnicy był właśnie mur.

Czy mur ograniczy nielegalne migracje, trudno powiedzieć. Jedno wiemy na pewno. Europejska część amerykańskiego społeczeństwa szybko się starzeje. Stany Zjednoczone, kraj zbudowany przez imigrantów, będzie musiał sięgnąć po kolejnych. Dotychczas przyrost naturalny ratowali właśnie Latynosi. Czy uda się utrwalić pozytywne tendencje demograficzne w USA przy jednoczesnym zachowaniu dominacji anglosaskiej kultury? Powinniśmy tego życzyć Amerykanom, gdyż będzie zależała od tego stabilność największej gospodarki świata. Problem imigracji, który w krótkim okresie jest problemem ekonomicznym, w długim jest także problemem kulturowym. Trudno powiedzieć, czy Donald Trump myśli w ten sposób, ale jego działanie mogą mieć skutki długofalowe.

W dyskusji o imigracji ścierają się dwie postawy. Jedna mówi „Gość w dom, Bóg w dom”. Druga mówi, „My home is my castle”. A właśnie gdy popatrzymy na imigrantów jak na gości w domu, wtedy możemy dojść do właściwych wniosków. Lubimy przecież gości, ale wtedy, kiedy sami ich zaprosimy. A goście muszą bezwzględnie dostosować do zasad panujących w domu gospodarza. Jeśli każe on założyć kapcie, trzeba je założyć. Donald Trump ma prawo odmówić wpuszczania do domu, jakim jest Ameryka, osób, które nie chcą założyć symbolicznych kapci (czyli np. pracują nielegalnie). Oczywiście są ludzie, którym wchodzenie do domu w zabłoconych buciorach nie przeszkadza. Tylko że to pewnie oni sami z brudnymi butami i flagą z sierpem i młotem protestują dziś przeciwko nowemu prezydentowi.