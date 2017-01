Film edukacyjny polskiej ambasady przeciwko "polskim obozom"

"W czasie, kiedy zbliżamy się do 72. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, największego i najbardziej niesławnego +niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady+, przypominanie amerykańskim dziennikarzom, pedagogom i studentom o konieczności używania właściwych określeń w odniesieniu do +niemieckich, nazistowskich obozów+ ma znaczenie podstawowe" - podkreślił w oświadczeniu ambasador Piotr Wilczek.

Wideo rozpowszechniane przez ambasadę w Waszyngtonie jest częścią prowadzonej przez MSZ od roku 2004 kampanii "Against +Polish camps+" ("Przeciw +polskim obozom+"). Wideo "Słowa mają znaczenie" do tej pory obejrzało w serwisie YouTube ponad 75 tys. internautów.

Words Matter - German Nazi Camps

Wcześniej podobna akcja, prowadzona od roku 2010 w Stanach Zjednoczonych przez Fundację Kościuszkowską, przyczyniła się do wprowadzenia przez największe organizacje medialne Stanów Zjednoczonych, takie jak "New York Times" i Associated Press, właściwych określeń na niemieckie obozy koncentracyjne i obozy zagłady do swoich redakcyjnych podręczników (tzw. stylebook).

Jednak mimo powodzenia akcji Fundacji Kościuszkowskiej nadal zdarza się używanie tych nieprawidłowych określeń w Stanach Zjednoczonych. Określenia "polski obóz śmierci" użył nawet ówczesny prezydent USA Barack Obama podczas ceremonii udekorowania pośmiertnie Jana Karskiego Prezydenckim Medalem Wolności w 2012 roku.