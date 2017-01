Gigantyczna góra lodowa odrywa się od Antarktydy

Do całkowitego oderwania od lodowca szelfowego Larsen C brakuje już tylko 20 km. To jedna z największych gór lodowych jaki zarejestrowanych w historii obserwacji.

Rozmiary powstającej góry lodowej robią wrażenie - to ok. 5000 km kw. To powierzchnia 10 razy większa niż zajmowana przez Warszawę i równa ponad połowie województwa opolskiego (które ma niespełna 9,5 tys. km kw).

Jeden z badaczy zajmujących się obserwacją tego procesu, prof. Andrew Luckman ze Swansea podkreśla, że oderwanie i stopnienie całego lodowca Larsen C skutkowałoby podniesieniem poziomu wód oceanów o 10 cm.