Cała rodzina uratowana. Radosne wieści z Włoch

Przynajmniej dziesięciu osobom udało się przeżyć lawinę we Włoszech. Potwierdził to Fabrizio Curcio, dowódca ochrony cywilnej: - To trudny dzień, ale nie bez pozytywnych elementów. Pięć osób zostało wydobytych z hotelu Rigopiano, kobieta i czwórka dzieci, pięć innych osób udało się zidentyfikować.

Wśród chyba najbardziej radosnych nowin jest fakt, że rodzina kucharza Giampiero Parete, o którym pisaliśmy wczoraj, przeżyła. Najpierw wydobyto jego żonę Adrianę i ich syna Gianfilippa, a później odnaleziono także córeczkę Ludovicę. O ich wydobyciu poinformowali strażacy na Twitterze.

Wśród ocalonych dzieci są jeszcze Samuele Di Michelangelo i Edoardo Di Carlo.

Zidentyfikowano dwie ofiary śmiertelne: Alessandra Giancaterino, kierownika kelnerów i Gabriela D’Angelo - kelnera.