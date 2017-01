Znamy termin następnych Światowych Dni Młodzieży

W swoim wystąpieniu hierarcha zwrócił się do młodych, przypominając, że to oni są protagonistami tego wydarzenia i podkreślając kreatywność młodych ludzi w dążeniu osiągnięcia wyznaczonych celów, zwłaszcza tych związanych z wiarą.

- Panama czeka na nas, na nasze serca i ramiona otwarte po to, by dzielić się naszą wiarą, by doświadczyć Kościoła, by, podczas tego wielkiego duchowego festiwalu, każdy podzielił się swoim etnicznym i kulturowym bogactwem. Chcemy w tym czasie pokazać światu młode oblicze Kościoła katolickiego, gotowi by nieść radość Ewangelii tym, którzy są daleko, którzy są wykluczeni i tym, którzy znajdują się na peryferiach - egzystencjalnych i duchowych. - podkreślał abp. Mendieta.

Styczniowy termin następnych Światowych Dni Młodzieży został wybrany ze względu na warunki klimatyczne. W Panamie wypada wtedy środek pory letniej.

- Mamy świadomość tego, że w niektórych krajach nie jest to czas wakacji, ale jesteśmy przekonani, że to nie uniemożliwi tysiącom młodych ludzi z innych kontynentów przyjazdu do Panamy" - mówił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM.

Wybór Panamy na następnego organizatora Światowych Dni Młodzieży ogłosił papież Franciszek na zakończenie zeszłorocznych uroczystości w Krakowie.