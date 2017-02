Na ten obraz trzeba spojrzeć jak na metaforę. Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. (Mt 4,19) Te słowa odnoszą się także do nas. Mamy łowić ludzi dla Chrystusa. Wyciągać ich z ułudy pozornego szczęścia na brzeg wieczności. Będą się wymykać, stawiać opór, ale trzeba to robić niestrudzenie i bez szemrania.