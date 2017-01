Pierwsi pensjonariusze w Domu Miłosierdzia

"Apartament papieski", przygotowany z myślą o papieżu Franciszku, na razie stoi pusty.

Sześcioro stałych mieszkańców z mieszkań chronionych, znajdujących się na piętrze, i kilkunastu podopiecznych korzystających z domu wsparcia dziennego dla osób starszych na parterze, pojawiło się w budynku już w grudniu. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy zasiedli do pierwszej wspólnej wigilii, symbolicznie inaugurującej działalność domu.

"Z domu wsparcia dziennego może korzystać docelowo 45 osób. Jest tam prowadzona terapia społeczna, prosta rehabilitacja, działają różne pracownie, można zjeść posiłek. Od godz. 8 do 16 mogą tam przebywać starsze osoby, zachęcam do przywożenia ich przez rodziny, np. w drodze do pracy i odbierania po pracy, są jeszcze wolne miejsca. Można tu ciekawie spędzić czas, zamiast samotnie przebywać w domu" - powiedział PAP dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Bogdan Kordula.

Na piętrze budynku działają dwa mieszkania chronione dla 15 osób. "To rodzaj czasowych mieszkań - do dwóch lat - dla osób, które wymagają pomocy, by poradzić sobie z kłopotami i stanąć na nogi. W mieszkaniu chronionym mogą skorzystać z pomocy psychologa, pracownika socjalnego, podreperować swoją psychikę, stan zdrowia i sytuację życiową" - wyjaśnił ks. Kordula.

Każde mieszkanie ma kuchnię, pokój dzienny i pokoje dla dwóch lub trzech osób z łazienkami. "Mieszka tam już sześć osób skierowanych przez gminę Wieliczka, wobec których podjęto interwencję socjalną. Pozostało jeszcze dziewięć miejsc" - powiedział szef małopolskiego Caritas, które zarządza domem.

"W tym zakresie wypełniamy zadanie zlecone przez gminę Wieliczka. Wyposażyliśmy Dom Miłosierdzia dzięki darom od darczyńców i pieniądzom pochodzącym z licytacji papieskich pamiątek. Wszystko jest nowe, przyjeżdżają ludzie, którzy szukają pamiątek po ŚDM i widzą, że dom działa" - powiedział ks. Kordula.

Jak dodał, "w apartamencie papieskim, przygotowanym z myślą o wizycie papieża Franciszka, nikt nie mieszka". "Być może zostanie zagospodarowany do zamieszkania, ale na pewno zostawimy miejsce na pokój wspomnień i pamiątki papieskie" - zapewnił.

"To właśnie dwa pomniki Miłosierdzia - Dom Miłosierdzia i pobliski Dom Chleba - są prawdziwymi żyjącymi pamiątkami po Światowych Dniach Młodzieży" - podkreślił ks. Kordula, podczas ŚDM odpowiedzialny za projekt "Campus Misericordiae".

Magazyn żywności Caritas, zwany jako Dom Chleba, działa od 1 listopada i dystrybuuje żywność dla ok. 40 tys. osób z terenu Małopolski, zarówno w ramach działalności charytatywnej Caritas, współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, jak i w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podczas ŚDM papież Franciszek w niedzielę 31 lipca ub.r. pobłogosławił oba budynki i znajdującą się w Domu Miłosierdzia kopię figury Matki Bożej Loretańskiej, przekazaną przez młodych pielgrzymów z Włoch jako dar diecezji Loreto dla polskiej młodzieży. Obok budynków stoi dzwonnica z Dzwonem Miłosierdzia, który zabrzmiał, gdy na Campus Misericordiae przybył Franciszek.

Światowe Dni Młodzieży 2016 pod hasłem "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" odbyły się w Krakowie i w Wieliczce w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Na terenie Campusu Misericordiae w Brzegach w sobotę 30 lipca odbyło się czuwanie młodych z papieżem Franciszkiem, a w niedzielę 31 lipca na zakończenie ŚDM papież odprawił Mszę Świętą Posłania.