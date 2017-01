Ofensywa na Państwo Islamskie

Irackie siły specjalne kontynuują w sobotę walki z dżihadystami z Państwa Islamskiego (IS) na obszarze kampusu uniwersyteckiego w Mosulu - poinformował przedstawiciel oddziałów antyterrorystycznych uczestniczący w działaniach zbrojnych.

"Nadal trwają walki. Weszliśmy na obszar uniwersytetu i oczyściliśmy instytut techniczny, a także wydział dentystyczny i ds. starożytnych" - relacjonował agencji Reutera generał Abdelwahab al-Saadi z oddziałów antyterrorystycznych. Podkreślił, że w najbliższych godzinach uniwersytet zostanie "całkowicie oczyszczony". Walki na tym obszarze rozpoczęły się w piątek.

Tymczasem, dowódca sił antyterrorystycznych generał Sami al-Aridhi poinformował, że odnaleziono na terenie uniwersytetu materiały chemiczne, które miały posłużyć bojownikom IS do stworzenia broni. W przeszłości amerykańskie władze i przedstawiciele organizacji pomocowych alarmowały, że dżihadyści korzystają z tego typu broni, prowadząc ataki w Syrii i Iraku m.in. z użyciem gazu musztardowego.

Siłom irackim udało się też zestrzelić drona należącego do islamistów.

Odbicie uniwersytetu uznawane jest za ważny cel strategiczny. Jego realizacja pozwoli na prowadzenie dalszych ataków w kierunku rzeki Tygrys i zachodniej części miasta, która nadal jest w rękach IS.

Ofensywa mająca na celu odbicie z rąk IS Mosulu rozpoczęła się 17 października 2016 roku. To największa operacja zbrojna w Iraku od opuszczenia w 2011 roku kraju przez wojska amerykańskie. Szacuje się, że miasta, opanowanego przez IS w 2014 roku, broni 5-6 tys. dżihadystów.