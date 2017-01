Odoryk urodził się ok. 1265 r. w Villanova pod Pordenone we Włoszech. Mając zaledwie 15 lat wstąpił zakonu franciszkanów.

Był wymagający wobec siebie, prowadził ascetyczny tryb życia, chodził boso, w połatanym habicie, nosił włosiennicę. Po przyjęciu święceń kapłańskich rozpoczął przygotowania do pracy misyjnej w Chinach.



Pełniąc funkcję biskupa odwiedził Tybet i jako pierwszy Europejczyk dotarł do siedziby Dalaj Lamy. Uzyskał zgodę chana na osiedlenie się franciszkanów w Turkiestanie. Po powrocie do Europy pragnął przekonywać papieża do wysłania kolejnych misjonarzy do Chin.Niestety wkrótce Odoryk poważnie zachorował. Zmarł 14 stycznia 1331 roku, we włoskim Udine. Nazwano „Apostołem Chin”.Beatyfikował go Benedykt XIV w roku 1755.