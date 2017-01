Większa strefa

Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica” to 200 hektarów ziemi wydzielonych przez gminę Janów Lubelski. 18 ha tej strefy zostało wcześniej włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, tworząc Podstrefę Janów Lubelski. Pod koniec 2016 r. janowska podstrefa została poszerzona i liczy obecnie ponad 36 ha, z czego ponad 35 ha znajduje się na terenie Janowskiej Strefy Inwestycyjnej „Borownica”, a reszta w samym Janowie przy ul. Bialskiej.

- Działki, których właścicielem jest gmina Janów Lubelski, są w pełni przygotowane do rozpoczęcia inwestycji: posiadają dostęp do sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a wygodny system dróg dojazdowych, przystosowanych do ciężkiego transportu, zapewnia łatwą komunikację - zapewniła Elżbieta Iwankiewicz z Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Janowska Strefa po poszerzeniu

Gmina Janów Lubelski Obecnie w Janowskiej Strefy Inwestycyjnej „Borownica” w 10 zakładach (głównie w branży metalowej i spożywczej) pracuje już ponad tysiąc osób; najwięcej, około 400, w Fortaco JL (fińska firma produkująca podzespoły spawane do maszyn) oraz w Caterpillar Poland (amerykańska firma wytwarzająca konstrukcje metalowe lub ich części). W ubiegłym roku grunty w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej nabyły trzy firmy z branży spożywczej i metalowej. Gmina prowadzi obecnie rozmowy z kolejnymi potencjalnymi inwestorami. Pod koniec tego roku planowana jest budowa kolejnego zakładu. Będzie to ocynkownia ogniowa firmy ZinkPower Wschód. Zatrudnienie w niej ma znaleźć od 45 do 60 osób.

