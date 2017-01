„Żelazna Brygada” jest już Polsce

Amerykańska kolumna wojskowa złożona z ok. 40 pojazdów Bradley, humvee, cysterna z pitną wodą, ciężarówki przekroczyła o godz. 10.00 granicę Polski w Olszynie i dotarła do Żagania.

To kolejny etap ogromnego przedsięwzięcia logistycznego, przerzutu całej brygady pancernej, III Armored Brigade Combat Team. W ostatnim tygodniu do Polski przybyło już ponad 2000 żołnierzy „żelaznej Brygady” armii amerykańskiej, docelowo do baz na terenie Polski przyjedzie 3500 Amerykanów. Żołnierze, czołgi, sprzęt ciężki, uzbrojenie przebyły ponad 8000 km z bazy w Forcie Carson w Colorado, aby uczestniczyć w ćwiczeniach „Operation Atlantic Resolve”. – Budowanie wspaniałej współpracy będzie sercem naszej głównej misji podczas „Operation Atlantic Resolve”, gdy rozmieścimy naszych żołnierzy, w ciągu następnego miesiąca, w siedmiu krajach Europy centralnej i wschodniej. Ćwicząc z siłami zbrojnymi innych narodów, będziemy współpracować jak „drużyna w drużynie”, aby osiągnąć wspólny cel. Będziemy wieloma narodami współpracującymi przeciwko jakimkolwiek aktom agresji w stosunku do członków NATO, łącznie z Polską. Gotowość to podstawa naszego działania i nie ma lepszego miejsca, niż Europa, żeby pokazać umiejętności naszych sił zbrojnych. To tutaj będziemy mogli zaprezentować nasze bojowe możliwości brygady pancernej. Podczas wspólnych ćwiczeń, w międzynarodowej obsadzie i w różnych miejscach, od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Będziemy przeprowadzać ciężkie i agresywne ćwiczenia, aby twórczo przetestować nasze umiejętności i wesprzeć budowę silniejszej Europy – mówił w Żaganiu płk. Christopfer Norrie.

Na żagańskim Skwerze Czołgisty odegrano hymny narodowe Polski i USA. Amerykańskich sojuszników powitał gen. Jarosław Mika. W Żaganiu, siedzibie „Czarnej Brygady, będzie stacjonowało ok. 800 żołnierzy „Żelaznej Dywizji”.