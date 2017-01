Napadało na Śląsku! Wielu odbiorców bez prądu

Z powodu intensywnych opadów śniegu oraz porywistego wiatru wielu odbiorców na Śląsku nie ma prądu - podały w środę rano służby kryzysowe wojewody śląskiego. Obecnie liczba ta wynosi ok. 650, rankiem było to ponad 2,3 tys. - powiedział rzecznik Tauron Dystrybucja Łukasz Zimnoch.

"Przy takich warunkach pogodowych sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna i w ciągu dnia może się zmieniać" - powiedział PAP.

Według porannych danych, najwięcej poszkodowanych było z Mysłowic i gminy Ślemień w powiecie żywieckim (po niemal 700 odbiorców), gminy Psary w powiecie będzińskim, a także gminy Łękawica na Żywiecczyźnie oraz w samym Żywcu. Awarie odnotowano też w Mikołowie, Będzinie, gminie Rajcza i gminie Mierzęcice.

"Obecnie w całym województwie liczba ta wynosi 650, w tym 120 w powiecie żywieckim" - podał Zimnoch.

Jak wynika z porannego raportu służb, od wtorku do środy rano, według prognoz, opady śniegu mogły sięgać od 10 do 15 cm, lokalnie nawet do 20 cm. Ponadto w nocy z wtorku na środę zapowiadano silny wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Obecnie w Katowicach temperatura wynosi ok. 0 stopni Celsjusza.