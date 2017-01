Nadchodzą śnieżyce i arktyczne mrozy

W najbliższych dniach, począwszy od wtorku nad Polską zmieni się pogoda. Meteorolodzy zapowiadają silny atak zimy.

We wtorek od północnego-zachodu nad kraj nadciągnie niż Axel, który przyniesie gwałtowny spadek ciśnienia. Skutki Axela będziemy odczuwać najmocniej do środy. We wtorek w kraju spadnie kilka centymetrów śniegu - najmocniej będzie padać na Śląsku (do 5 cm.). W środę w całym kraju ciąg dalszy opadów - lokalnie dosypie kolejne 10 cm. Opadom będzie towarzyszył silny wiatr, powodujący zamiecie śnieżne.

W nocy ze środy na czwartek niż Axel zacznie ustępować wyżowi Zygmunt, który przyniesie do Polski silne mrozy. Choć w czwartek możliwe są jeszcze przelotne opady śniegu, to ciśnienie wzrośnie, na skutek czego zacznie się rozpogadzać, a temperatura spadnie mocno poniżej zera. Na Podlasiu temperatury wskażą -10 st. C. W kolejne dni będzie jeszcze zimniej - kulminacja mrozów przypadnie na sobotę, kiedy na północnym-schodzie kraju oraz w rejonach górskich możliwe są temperatury poniżej -20 st. C. Dużo cieplej będzie w tym czasie na Pomorzu Zachodnim, gdzie termometry wskażą ok. -6 st. C. W ciągu dnia na najzimniejszym Podlasiu temperatura nie przekroczy -10 st. C., zaś w rejonie Szczecina wyniesie ok. -1 st. C.

Od niedzieli będzie sie stopniowo ocieplać.