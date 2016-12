Ofiara Państwa Islamskiego: "nienawidzi ono wszystkiego co ludzkie"

Obie dziewczyny były przez wiele miesięcy niewolnicami bojowników tzw. Państwa Islamskiego, padając stale ofiarą gwałtów. Oto, co powiedziała Radiu Watykańskiemu Nadia Murad Basse o tym, co dzieje się w tej części Bliskiego Wschodu:

„Kiedy myślę o tej sytuacji, widzę, że w Iraku od ponad dwóch lat, a w Syrii od trzech trwa straszny okres. Czuję, że przyszłość milionów ludzi będzie bardzo smutna. Państwo Islamskie nienawidzi wszystkiego tego, co ludzkie, poczynając od wartości osoby, a prześladuje przede wszystkim jazydów i chrześcijan. Jeśli to potrwa, to będą dalsze gwałty, zabójstwa, zaciąganie dzieci do wojska. Świat musi tu coś zrobić. Trzeba pociągnąć państwo islamskie do odpowiedzialności, postawić jego ludzi przed międzynarodowym trybunałem i powstrzymać terroryzm. Ryzykiem jest jednak niewłaściwa odpowiedź na te zagrożenia. Trzeba zapobiec rasizmowi, który, jak widzę, wszędzie wzrasta. I nie mogę przy tym zrozumieć, dlaczego cała wspólnota międzynarodowa nie potrafi powstrzymać tak niewielkiej w gruncie rzeczy grupy ludzi, jak Państwo Islamskie” – powiedziała Murad Basse.