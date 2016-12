Jutro rozpoczyna się 39. Europejskie Spotkanie Młodych w Rydze

W ciągu pięciu dni młodzież będzie przebywać w rodzinach i szkołach. Oprócz spotkań o tematyce religijnej przewidziany jest bogaty program kulturalny, m.in. zostanie zaprezentowany film o życiu założyciela Wspólnoty z Taizé pt. „Etapy życia Brata Rogera”. W noc sylwestrową odbędą się: "modlitwa o pokój na świecie" i "święto narodów".



Oprócz spotkań w parafiach młodzi będą gromadzić się na wspólnej modlitwie w Centrum Wystawowym Ķīpsala i w Rīga Arena.



"Europa przechodzi kryzys i dlatego nasze spotkanie w Rydze będzie też wezwaniem skierowanym do Łotwy i do młodzieży, która do nas przyjedzie, abyśmy powrócili do jej chrześcijańskich fundamentów" - powiedział KAI metropolita Rygi, abp Zbigniew Stankiewicz. W organizację spotkania zaangażowało się trzech arcybiskupów: luterański, prawosławny i katolicki oraz biskup Kościoła baptystów.



Gospodarzem ESM jest po raz pierwszy kraj bałtycki. Ponadto spotkanie organizowane przez Wspólnotę z Taizé nie odbyło się jeszcze nigdy w kraju byłego Związku Sowieckiego.



Według watykańskich danych spośród ok. 2 mln mieszkańców Łotwy do katolicyzmu przyznaje się ok. 407 tys. Tym samym wierni Kościoła rzymskokatolickiego stanowią niespełna 20 proc. społeczeństwa i są największą wspólnotą religijną kraju przed wyznawcami Kościoła prawosławnego (ok. 17 proc.) i Kościoła ewangelicko-luterańskiego (ok. 250 tys. osób).



Kościół katolicki na Łotwie z 127 księżmi diecezjalnymi i 26 zakonnikami podzielony jest na cztery jednostki, metropolię ryską oraz diecezje Jełgawa, Lipawa i Rzeżyca-Agłona. Na czele archidiecezji Rygi stoi od 2010 r. Zbigniew Stankiewicz. Przewodniczącym łotewskiego episkopatu jest bp Janis Bulis, ordynariusz diecezji Rzeżyca-Agłona.



Europejskie Spotkania Młodych, organizowane przez Wspólnotę z Taizé, odbywają się od 1978 r. na przełomie starego i nowego roku, każdorazowo w innym mieście naszego kontynentu. Po raz pierwszy młodych chrześcijan europejskich gościł w 1978 r. Paryż, który w sumie był pięciokrotnie gospodarzem takich spotkań. Cztery razy odbyły się one w Rzymie, trzykrotnie w Barcelonie i po dwa razy w 6 innych miastach, m.in. we Wrocławiu (1989 i 1995). Ponadto w Polsce spotkania te zorganizowano jeszcze w Warszawie (1999) i w Poznaniu (2009). Łącznie młodzi chrześcijanie z naszego kontynentu spotykali się dotychczas w ramach Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię w 24 miastach.



Taizé we francuskiej Burgundii jest od 1944 r. siedzibą wspólnoty ekumenicznej, założonej przez brata Rogera Schutza. Obecnie należy do niej ok. stu braci z ponad 25 krajów, z różnych wyznań ewangelickich oraz członków Kościoła katolickiego. Obecnie przeorem Wspólnoty jest 62-letni br. Alois Löser, teolog katolicki z niemieckiego Stuttgartu.