"Noce konfesjonałów" 2016

By dobrze przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia nie wystarczy wysprzątać dom, ugotować dwanaście potraw i kupić wymyślne prezenty. Najważniejsze to przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć nowonarodzonego Chrystusa do oczyszczonej duszy. Choć "Noce konfesjonałów" najczęściej organizowane są w Wielkim Poście, w niektórych parafiach odbywają się także w Adwencie. To świetna okazja dla wiernych, którzy przez nadmiar obowiązków nie znaleźli jeszcze czasu na spowiedź.