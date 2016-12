Na kolana! Ojczyzna tego potrzebuje

Gdy patrzę na to, co się dzieje ostatnio w kraju i za granicą, jedyna rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to modlitwa. Nasza Ojczyzna tego potrzebuje, szczególnie, że za chwilę na świat ma przyjść Chrystus. Potrzebujemy wyciszenia, spokoju i miłości.

Módlmy się o przemianę zatwardziałych serc polityków, o mądrość, o zrozumienie, o dialog. Módlmy się o wyciągnięcie rąk na zgodę i niedzielenie Polaków. Módlmy się za nas wzajemnie. Codziennie. Jeszcze przez kilka dni są Roraty, zmobilizujmy się i przyjmijmy Komunię w intencji naszej Ojczyzny. Módlmy się także za ofiary zamachów i o przemianę serc terrorystów. Polecam modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi. Jest ciągle aktualna:

Boże, Rządco i Panie narodów,

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu

a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,

byśmy jej i ludowi Twemu,

swoich pożytków zapomniawszy,

mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,

rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen