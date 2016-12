9.12.2016 Meksyk. Pielgrzymka jest metaforą życia. Wędrujemy ku Bogu. Czasem zatrzymujemy się z powodu zmęczenia, odpoczywamy, nabieramy sił, by iść dalej. Jak ci dwaj meksykańscy pielgrzymi. Szukamy znaków nadziei. Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. (Iz 7,14). Maryja z Guadalupe to kobieta ciężarna. Jest znakiem nadziei. Towarzyszy nam w drodze.