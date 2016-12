Radość zastępuje dziś rozrywka. A to nie to samo. Izajasz wzywa: Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. (Iz 35,1-2). Adwent jest po to, aby odkryć w sobie dziecko, które potrafi szczerze się cieszyć. Nawet w ubóstwie.