Bogdan Rymanowski odchodzi z TVN

Rymanowski - wedle tegoż portalu - ma być jednym z gospodarzy głównego wydania „Wydarzeń” w Polsacie. Dołączy w ten sposób do Doroty Gawryluk, Agnieszki Mosór i Joanny Wrześniewskiej-Sieger. Tymczasem Jarosław Gugała został przesunięty do wieczornego wydania tego dziennika, emitowanego w Polsat News.

- Drodzy Państwo, po niemal 17 latach pracy odchodzę z telewizji TVN24. Robię to z żalem, ale i pięknymi wspomnieniami, bo przez te wszystkie lata miałem szczęście być w centrum najważniejszych wydarzeń. Dziękuję wszystkim Przyjaciołom i Kolegom ze stacji. Dziękuję Kierownictwu telewizji TVN24 za stworzenie warunków do rzetelnej pracy dziennikarskiej. Dziękuję widzom, którzy co niedziela spędzali czas przy „Kawie na ławę” oraz budzili się rano przy „Jeden na jeden”. Wasze zaufanie to dla mnie największa nagroda. Coś się kończy, ale także coś zaczyna. Za wcześnie jeszcze, żeby mówić, co będzie dalej. Mogę jedynie zapewnić, że wciąż pozostanę sobą. Nie żegnam się z Państwem, lecz mówię: Do zobaczenia - napisał Rymanowski na Facebooku.

50-letni dziennikarz pracował m.in. w RMF FM, TVP, TVN oraz w Radiu Puls i TV Puls. Był wielokrotnie nagradzany. Jest m.in. laureatem Wiktora 2007 oraz Dziennikarza Roku 2008 miesięcznika "Press".