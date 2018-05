Burze czy słońce? Jaka pogoda czeka nas w weekend?

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie rosnąć.

W piątek na Podlasiu i Lubelszczyźnie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Śląsk i Małopolskę burze, lokalnie z gradem. W czasie burz opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów w burzach do 20 mm, lokalnie na północy i w centrum kraju do 30 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. na południowym zachodzie do 23 st., 25 st. na przeważającym obszarze kraju i do 26 st., 27 st. w centrum, nad morzem od 16 do 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie południowo-wschodni, na zachodzie południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy we wschodniej części kraju zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Na Przedgórzu Sudeckim lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 4 na Suwalszczyźnie do 11 st. w centrum oraz nad morzem i do 13 st., 14 st. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju południowo-wschodni, na zachodzie z północy. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W sobotę na wschodzie kraju zachmurzenie przeważnie małe, na zachodzie i południowym zachodzie oraz w Tatrach umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Na krańcach zachodnich możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna przeważnie od 21 do 24 st., chłodniej nad morzem i na Podhalu od 17 do 20 st. Wiatr słaby, w czasie burz w porywach do 55 km/h, wschodni i południowo-wschodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu, po południu małe prawdopodobieństwo wystąpienia burzy. W przypadku wystąpienia burzy prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 11 st. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.