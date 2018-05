Kraków nie dofinansuje in vitro z budżetu miasta

Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że miasto nie będzie finansować zabiegów zapłodnienia in vitro. Podczas dzisiejszej sesji przeciwko przyjęciu obywatelskiego projektem ustawy "In vitro dla krakowian" głosowało 22 radnych, za przyjęciem było 20 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

Podczas sesji Rady Miasta radni zdecydowali, że nie będzie prac nad programem dofinansowania przez samorząd Krakowa zabiegów in vitro. Obywatelski projekt to inicjatywa grupy mieszkańców, których wspierali radni Nowoczesnej. Pod projektem podpisało się ponad 5 tys.

- Cel jest piękny, bo narodziny każdej ludzkiej istoty są czymś pięknym, ale ta metoda jest metodą niegodziwą. Po pierwsze dlatego, że w trakcie tej procedury dokonywana jest selekcja zarodków i giną w niej te, które nie dostają szansy na rozwój. Nikt człowiekowi nie dał prawa do dokonywania wyboru, że jakaś ludzka istota ma prawo do rozwoju, a inna nie. To Niemcy w czasie II wojny światowej uzurpowali sobie takie prawo selekcjonowania istnień ludzkich – mówił Jan Franczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem projekt zawiera wiele nieścisłości m.in. dotyczących rzeczywistych kosztów, a uchwała nie rozwiąże problemu niepłodności w Małopolsce.

W trakcie dyskusji, która poprzedziła głosowanie część radnych przekonywała, że należy dać szanse mieszkańcom, którzy nie mogą mieć potomstwa. Podkreślali, że niepłodność to choroba, a in vitro jest sposobem leczenia. Część przekonywała, że miasta nie stać na finansowanie tej procedury.

Inicjatorzy uchwały mówili, że z problem niepłodności dotyczy wielu par, choć nie wszyscy się z tym obnoszą. - In vitro jest bardzo trudne, ludzie podejmują się tego świadomie i dajmy im taką możliwość – argumentowali.

Jak podkreślała Nina Gabryś, koordynatorka zbierania podpisów, 12 proc. osób w skali kraju cierpi na bezpłodność, a 2 proc. z nich potrzebuje in vitro. Gabryś zastrzegła, że w uchwale nie sprecyzowano, pod jakimi warunkami gmina dofinansowałaby zabiegi zapłodnienia in vitro, ale wzorem mogłaby być rozwiązanie przyjęte w Bydgoszczy czyli 5 tys. zł dofinansowania na pierwszy zabieg. - W tym roku planujecie Państwo wydać 5 mln zł na pomniki. Mówimy o pomnikach kontra realne potomstwo osób, które żyją w tym mieście. Dla mnie ten priorytet jest jasny – mówiła Gabryś. Podkreśliła, że skrajne wypowiedzi padające w środowej debacie „ranią wszystkich, którzy mają dzieci z in vitro”. Inicjatorzy projektu zapowiedzieli, że będą zbierać kolejne podpisy w sprawie dofinansowania metody in vitro.

Pomysłodawcą projektu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 2017-2020” jest radna Małgorzata Jantos z Nowoczesnej, która zaproponowała finansowe wspieranie z budżetu miasta par, które zdecydują się na zabieg. W 2017 r. projekt uchwały ws. finansowania in vitro został odrzucony, a do przyjęcia uchwały zabrakło trzech głosów. W Krakowie podjęto wówczas kolejną próbę dofinansowania zabiegów in vitro. Wtedy radni zdecydowali, że członkowie partii, przy wsparciu środowisk kobiecych i SLD rozpoczną zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem.