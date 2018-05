"Obchody 200-lecia urodzin Karola Marxa to tragikomedia"

Uroczyste obchody dwusetletniej rocznicy urodzin Karola Marxa to moim zdaniem tragikomedia, ale to mnie nie zaskakuje – napisał na swym blogu metropolita praski, kard. Dominik Duka OP. Zdaniem prymasa Czech rozmach tego wydarzenia i udział w nim wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej skłaniają do zastanowienia się „Dokąd zmierzasz Europo?”.