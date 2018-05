Konfiskata wielomilionowego majątku świadków Jehowy

Sąd miejski w Petersburgu orzekł, że przejęcie przez skarb państwa wartych kilka miliardów rubli nieruchomości należących do świadków Jehowy było zgodne z prawem. W 2017 r. świadkowie Jehowy zostali uznani w Rosji za organizację ekstremistyczną.

Sąd miejski potwierdził w czwartek decyzję sądu niższej instancji, który pod koniec ubiegłego roku postanowił, że 16 nieruchomości (działek i budynków) w elitarnej części Petersburga, należących do Towarzystwa Strażnica, przejdzie na własność skarbu państwa - precyzuje radio Echo Moskwy. Świadkowie Jehowy odwołali się od tej decyzji.

Jak podaje TASS, wartość skonfiskowanego majątku przekracza 13,9 mln dolarów.

Świadkowie Jehowy to założony w 1870 roku w Stanach Zjednoczonych związek wyznaniowy, który dziś - według różnych danych - skupia od 6 do 16 mln ludzi na całym świecie. Związek wyznaniowy świadków Jehowy w Rosji zrzesza ok. 175 tys. osób.

Rosyjski Sąd Najwyższy zdelegalizował ubiegłym roku wspólnotę wyznaniową świadków Jehowy i uznał tę organizację za ekstremistyczną. Decyzja sądu otworzyła drogę do konfiskaty majątku wspólnoty na rzecz państwa.