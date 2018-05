Słońce, burze, deszcz

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1005 hPa i będzie rosło.

W piątek na wschodzie i południowym wschodzie Polski oraz na Pogórzu Karpackim i w Karpatach zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 st.C miejscami na północy do 19 st.C w centrum i 26 st.C na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu: od 12 st.C do 14 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy na wschodzie i południowym wschodzie Polski oraz na Pogórzu Karpackim i w Karpatach zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zanikające przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po północy w całym kraju liczne rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 2 st.C, 3 st.C w województwach północnych i centralnych do 13 st.C lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, w Tatrach możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16 st.C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 18 st.C w centrum i 23 st.C na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu: od 12 st.C do 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W piątek w Warszawie początkowo zachmurzenie umiarkowane, a od godzin południowych małe. Temperatura maksymalna 20 st.C. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 7 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, północno-wschodni.