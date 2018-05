"Modlitwa zawsze była w centrum amerykańskiego życia"

"Wiara ukształtowała nasze rodziny i nasze wspólnoty" - dodał, przemawiając w Ogrodzie Różanym Białego Domu. Po uroczystościach Narodowego Dnia Modlitwy z udziałem m.in. silnie związanego z ruchem ewangelicznego chrześcijaństwa wiceprezydenta Mike'a Pence'a prezydent Trump podpisał rozporządzanie wykonawcze o stworzeniu Inicjatywy Wiary i Sposobności Białego Domu (White House Faith and Opportunity Initiative).

Inicjatywa Wiary i Sposobności Białego Domu zastąpi istniejące do tej pory Biuro Opartych na Wierze Inicjatyw Społecznych (White House Office of Faith-Based and Community Initiatives).

Jej zadaniem będzie umożliwienie organizacjom religijnym ubiegania się na równych prawach z organizacjami świeckimi o dotacje, subwencje, kontrakty i programy rządu federalnego w "celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, amerykańskich rodzin i społeczności".

Wśród gości w Białym Domu, jako żywy przykład potęgi wiary, był Jon Ponder, były więzień skazany za obrabowanie banku i specjalny agent FBI Richard Beasley, który doprowadził do zatrzymania i skazania Pondera. Ponder podczas odsiadywania kary pod wpływem studiowania Biblii i słuchania w chrześcijańskiej stacji radiowej słynnego, zmarłego w lutym kaznodziei Billa Grahama, stał się głęboko religijny. Obecnie kieruje duszpasterską misją, która pomogła ponad 2 tys. byłych i obecnych więźniów. W dzień po wyjściu wyjściu Pondera z więzienia, do drzwi jego domu zapukał agent Beasley, aby mu powiedzieć, że cały czas modlił się za niego. Obecnie Ponder i Beasley są przyjaciółmi.

W uroczystościach Narodowego Dnia Modlitwy w Białym Domu oprócz prezydenta Donalda Trumpa i wiceprezydenta Mike'a Pence'a udział wzięli członkowie gabinetu i duchowni różnych wyznań.

W Ogrodzie Różanym wystąpił chór zboru baptystów w Sutherland Springs w Teksasie, gdzie w listopadzie ub. roku samotny napastnik zamordował podczas nabożeństwa 26 osób.

Amerykańskie media zwracają uwagę, że tłem uroczystości Narodowego Dnia Modlitwy w Białym Domu było przyznanie przez Trumpa kilka godzin wcześniej na Twitterze, że poprzez swojego prywatnego adwokata Michaela Cohena zapłacił 130 tys. za milczenie byłej aktorce filmów porno używającej pseudonimu Stormy Daniels, która twierdzi, że miała z nim kontakt seksualny.

Narodowy Dzień Modlitwy został ustanowiony ustawą w 1952 r., za rządów prezydenta Harry'ego Trumana, jako dzień ekumenicznych modłów za pomyślność kraju i za jego przywódców. Od czasu prezydentury Ronalda Reagana ceremonie Narodowego Dnia Modlitwy tradycyjnie obchodzone są w pierwszy czwartek maja. W ramach obchodów Narodowego Dnia Modlitwy zorganizowano ponad 40 tys. ekumenicznych spotkań przy wspólnej modlitwie i innych imprez religijnych we wszystkich 50 stanach amerykańskiej federacji.