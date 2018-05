Jaka czeka nas pogoda?

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie rosło.

W czwartek na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska przez centrum po Kaszuby, Warmię burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, a na Kujawach i Kaszubach miejscami do 35 mm, a na Warmii do 40 mm. Temperatura maksymalna od 18 st., 20 st. na zachodzie i Pomorzu do około 25 st. w centrum i 29 st. na południowym wschodzie i Mazowszu. Chłodniej na wybrzeżu: od 14 do 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie południowo-wschodni, na zachodzie przeważnie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h, możliwe pojedyncze porywy do 100 km/h.

W nocy w województwach zachodnich i na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 4 st., 5 st. na Pomorzu i północny Wielkopolski do około 10 st. w centrum i 13 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie i wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16 st. miejscami na północy i zachodzie do około 20 st. w centrum i 26 st., 27 st. na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu: od 12 do 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie na ogół małe, tylko okresami możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego oraz przelotne opady deszczu i możliwe burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm, niewykluczony grad. Temperatura maksymalna 29 st. Wiatr umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W czasie burzy w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W pierwszej połowie nocy przelotne opady deszczu lub burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna 12 st. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W piątek w stolicy początkowo zachmurzenie umiarkowane, a od godzin południowych małe. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr umiarkowany, północny.