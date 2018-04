Nie pozwolono Alfie Evansowi polecieć do Rzymu

Jak podaje portal Lifesitenes.com, sąd w Manchesterze nie zgodził się na przewiezienie Alfie Evansa do watykańskiej kliniki pediatrycznej Bambino Gesu, gdzie miałoby być kontynuowane jego leczenie.

Podczas rozprawy prawnik rodziców Alfie Evansa argumentował, że pozostanie dwuletniego Brytyjczyka w szpitalu Alder Hey w Liverpoolu pozostaje wbrew najlepszym interesom dziecka. W poniedziałek Alfie został odłączony od aparatury podtrzymującej życie, był jednak w stanie oddychać samodzielnie przez kilkanaście godzin.

Jak informuje portal lifesitenews.com, decyzja sądu kończy legalne możliwości rodziców Alfie Evansa, które pozwoliłyby im zabrać swojego syna do Rzymu na kontynuację leczenie. Wczoraj wieczorem obywatelstwo dwulatkowi przyznał rząd Włoch i zapewnił transport do Rzymu. Nie przekonało to jednak brytyjskiego sądu.