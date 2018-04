Międzynarodowe organizacje za projektem „Zatrzymaj aborcję”

Obywatelski projekt „Zatrzymaj Aborcję”, który przewiduje likwidację prawa do aborcji eugenicznej w Polsce, otrzymuje poparcie od organizacji międzynarodowych. To ważny głos w debacie nad tą regulacją.

Projekt „Zatrzymaj aborcję” został na początku stycznia przyjęty przez posłów w pierwszym czytaniu i skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Od tamtej pory parlamentarna większość ze Zjednoczonej Prawicy blokuje prace nad nim i nie kieruje go do trzeciego czytania. Jednym z argumentów za taką postawą jest obawa przed protestami środowisk aborcyjnych, które organizują „czarne marsze” przeciwko życiu. Politycy PiS nie ukrywają, że obawiają się również reakcji opinii międzynarodowej, szczególnie w Europie, która poprzez różne organizacje proaborcyjne wywiera na Polskę nacisk, aby nie tylko nie zmieniać istniejącej ustawy w kierunku wzmocnienia obrony życia, ale wręcz wprowadzić aborcję na życzenie. Tymczasem projekt „Zatrzymaj aborcję” otrzymał silne wsparcie ze strony innych europejskich organizacji. O przyjęcie projektu „Zatrzymaj aborcję” apeluje Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US, Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie (FAFCE) oraz Fundacja Jérôme’a Lejeune”.

Federacja ONE OF US apeluje do Polski, aby nie ulegała „ideologicznemu dyktatowi” ekspertów ONZ, którzy twierdzą, że nowe ustawodawstwo może naruszyć równość kobiet, ich godność, autonomię i integralność cielesną oraz narazić na formy okrutnego i nieludzkiego traktowania. Odrzucając te argumenty, Federacja „wyraża oburzenie z powodu nacechowanej ideologicznie i jednostronnej interpretacji praw człowieka prezentowanej przez ekspertów aktywnych w ONZ”. Krytycznie odnosi się też do łamania prawa obywateli do kształtowania polityki swoich państw w obszarze ochrony życia przez „aktywną działalność ideologicznych mniejszości coraz agresywną kolonizację podmiotów prawa międzynarodowego”.

Z kolei Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie (FAFCE) podkreśla, że inicjatywa „Zatrzymaj Aborcję” jest potrzebna nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach europejskich: "Europa potrzebuje przykładu budowania kultury życia, za którym mogłaby podążyć". Dalej tłumaczy, że „społeczeństwo, które w pełni szanuje ludzką godność zawsze przyjmie każde dziecko, a szczególną opieką otacza te spośród nich, którą są najsłabsze, które same nie mogą się obronić oraz te, które są dotknięte chorobą lub innymi poważnymi wadami”.

Fundacja Jérôme’a Lejeune’a zwraca uwagę, że projekt „Zatrzymaj aborcję” jest cenną inicjatywą mającą na celu potwierdzenie prawdziwej równości pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami i osobami pełnosprawnymi. - Państwo zaprzeczyłoby samemu sobie, z jednej strony potwierdzając, że osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa jak pozostali, a z drugiej strony – zezwalając na ich eliminację przed narodzeniem na podstawie ich niepełnosprawności. Oznaczałoby to, że życie osoby niepełnosprawnej jest mniej warte niż życie osoby pełnosprawnej – podkreśla fundacja.

Organizacje popierające zakaz aborcji eugenicznej w Polsce są uznanymi podmiotami międzynarodowymi. Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US powstała na gruncie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej o tej samej nazwie, która zebrała 2 miliony głosów Europejczyków pod postulatem zakończenia finansowania ze środków publicznych UE aborcji oraz eksperymentów na embrionach ludzkich. Jest największą tego typu organizacją w Europie, skupia 44 członków z 20 krajów UE, w tym z Polski. Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) powstała w 1997 roku. Zrzesza przedstawicieli 15 krajów, w tym z Polski. Jest uznana przez Radę Europy i ma przyznany „status uczestnika” w tym gremium. Fundacja Jérôme’a Lejeune’a kontynuuje pracę naukowca, który w 1959 r. odkrył genetyczną przyczynę występowania zespołu Downa.