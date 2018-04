Przeor Jasnej Góry odpowiedział na list w sprawie pielgrzymki środowisk narodowych

O. Marian Waligóra informuje, że według ustaleń z organizatorami planowana Pielgrzymka Środowisk Narodowych na Jasną Górę ma „mieć wyłącznie charakter modlitewny”, a jej centralnym wydarzeniem będzie Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

Przeor zauważył, że „opiekunowie Sanktuarium nie mogą ograniczać możliwości modlitwy wiernym, bo byłoby to niezgodne z nauką Kościoła”, wymagają jednak „od wszystkich uszanowania sakralności i powagi Jasnej Góry. - Polacy przychodzą na to święte miejsce ze wszystkim co składa się na ich życie, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. - Szanujemy te postawy pielgrzymów i dziękujemy za ich świadectwo wiary i zaufania do Boga – napisał jasnogórski przeor.

O. Waligóra zaprasza wszystkich do pójścia za przykładem papieży - św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka - do pielgrzymowania na Jasną Górę - do żarliwej modlitwy przed Cudownym Obrazem.

„Módlmy się za siebie nawzajem, za naszą Ojczyznę i świat cały”- wzywa przeor częstochowskiego klasztoru.