Kaja Godek zastraszana przez przeciwników ochrony życia poczętego

Od czasu, gdy "Gazeta Wyborcza" opublikowała informację o tym, że Kaja Godek pracuje w radzie nadzorczej jednej z warszawskich spółek, pełnomocniczka obywatelskiego projektu ustawy o zakazie aborcji eugenicznej doświadcza olbrzymiej fali hejtu i zastraszania.

Były telefony i SMSy nad ranem, wiadomości przesyłane emailem, ale przede wszystkim mnóstwo nienawistnych wpisów w przestrzeni internetowej. Jakie to wpisy? Oto kilka wybranych przykładów (redakcja dysponuje screenami, pisownia oryginalna, wulgaryzmy wykropkowane przez redakcję):

Ty skur..... jedyne co tobie się należy to solidny wpier..., doczekasz się wszo.

Kaja Godek Twoje pomysły to powrót do średniowiecza!!! Z drugiej strony szkoda, że go teraz nie ma bo za swoje herezje zostałabyś spalona na stosie lub zawisła na szubienicy!!!