Szwecja: Po 500 latach Msza katolicka wraca do katedry w Lund

Po prawie pięciu wiekach Msza katolicka wraca do szwedzkiej katedry w Lund. Tej jesieni (od 21 października) na czas prac restauracyjnych w parafialnej świątyni św. Tomasza, niedzielna liturgia zostanie przeniesiona do kościoła katedralnego, należącego obecnie do współnoty ewangelicko-luterańskiej.