79-latek rusza po swój 13 szczyt w Koronie Himalajów

Carlos Soria Fontan to wspinacz niezwykły, który łamie w górach najwyższych wiele stereotypów. Wielu wybitnych himalaistów nie dożyło 50 urodzin, Carlos natomiast dopiero po 50-tce zdobył swój pierwszy ośmiotysięcznik. Gdy stanął na szczycie Nanga Parbat miał 51 lat (było to latem 1990 r.). Od tego czasu urodzony w 1939 r. Hiszpan zdobył już 12 z 14 szczytów ośmiotysięcznych. Na ośmiu z nich stanął jako najstarszy zdobywca w historii. Były to:

K2 (65 lat, 2004)

Broad Peak (68 lat, 2007)

Makalu (69 lat, 2008)

Gaszerbrum I (70 lat, 2009)

Manaslu (71 lat, 2010)

Lhotse (72 lata, 2011)

Kanczendzonga (75 lat, 2014)

Annapurna (77 lat, 2016 r.).

Soria jest tez najstarszym w historii zdobywcą Korony Ziemi, czyli najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. A swoim stylu wspinania niemal 80-letni himalaista stawia nie tyle na szybkość, co na wytrzymałość. Ma tez doskonałe zdolności aklimatyzacyjne. W jednym z licznych udzielonych wywiadów podkreślał, że młodsi koledzy wyprzedzają go w drodze do obozu pierwszego, ale większość z nich daje radę dogonić jeszcze przed trzecim.

Dhaulagiri to jednak nie bułka z masłem. Carlos wielokrotnie próbował już zdobyć ten ośmiotysięcznik. Po raz pierwszy w 1997 r., po raz ostatni - jesienią 2017. Obecna wyprawa będzie już 9 starciem z Dhaulagiri. Najwyżej na tej górze udało mu się dotrzeć do wysokości ok 7800 m.n.p.m.

Carlos Soria na K2:

TRAILER K2

Avista Multimedia