W 2019 r. spadnie polski dług sektora finansów publicznych

Dług sektora finansów publicznych Polski spadnie do 2019 r. do 49 proc. PKB - oceniła w raporcie agencja ratingowa Moody's.

"Z uwagi na mocniejszą od oczekiwań sytuację fiskalną oraz sprzyjające otoczenie gospodarcze, spodziewamy się, że relacja długu do PKB Polski będzie spadać. Prognozujemy, że dług (sektora gg - PAP) spadnie do 2019 r. do 49 proc. PKB" - napisano w raporcie.

Agencja opiera prognozy na założeniach: deficyt sektora średnio na poziomie 2,2 proc. PKB, a deficyt pierwotny średnio 0,7 proc. PKB w latach 2018-21; przeciętny wzrost PKB na poziomie "niemal" 4 proc. w latach 2018-21.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyniósł 1,5 proc. PKB wobec 2,3 proc. PKB w 2016 r. - wynika ze wstępnych szacunków GUS. Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2017 r. 50,6 proc. PKB wobec 54,2 proc. PKB w 2016 r.

W marcu Moody's nie dokonała przeglądu ratingu Polski, co oznacza, iż rating pozostał na poziomie "A2" z perspektywą stabilną.

Spośród trzech największych agencji ratingowych, Moody's ocenia wiarygodność kredytową Polski najwyżej. Rating Polski według Fitch to "A-" (jeden poziom niżej niż Moody's), a S&P "BBB+" (dwa poziomy w dół względem Moody's). Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Najbliższy przegląd ratingu Polski na 13 kwietnia zaplanowała S&P.