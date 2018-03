Chłodne polarne morskie powietrze jest wypierane przez cieplejszą masę powietrza napływającą z południa Europy

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na południu oraz na zachodzie kraju po południu i wieczorem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 6 st. na północnym zachodzie do około 12 st. w centrum i 16 st. na południu. Chłodniej na wybrzeżu, od 3 st. do 5 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, z kierunków południowych i wschodnich. Na wybrzeżu, a także w czasie burz, wiatr w porywach do 55 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich lokalnie również deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Opady miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Pomorzu i Kujawach wysokość opadów do 20 mm. Na południu początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna od 1 st. na północnym zachodzie do 5°C w centrum i 8 st. miejscami na wschodzie, w rejonach podgórskich lokalnie 0 st. Wiatr na przeważającym obszarze słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych, na wschodzie kraju okresami porywisty, z kierunków wschodnich i południowych. Na Pomorzu wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h, północno-wschodni.

W niedzielę zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, na zachodzie kraju oraz w rejonach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Opady miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Pomorzu wysokość opadów miejscami do 17 mm. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st. na północnym zachodzie do 7 st. w centrum i 10 st. na południowym wschodzie, a w rejonach podgórskich oraz na wybrzeżu od 1 st. do 4 st. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich i północnych, tylko na północnym wschodzie kraju początkowo z kierunków wschodnich. Na zachodzie, południu oraz na Pomorzu porywy wiatru do 65 km/h. Na wybrzeżu wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-wschodni i północny. Wysoko w górach porywy wiatru do 120 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże, początkowo możliwe większe przejaśnienia. Po południu okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.