Wielki Piątek w Jerozolimie

W Wielki Piątek myśli wszystkich chrześcijan kierują się ku Jerozolimie, gdzie Chrystus umarł na krzyżu, by pojednać ludzkość z Bogiem. Katolicy w Świętym Mieście wspominają wydarzenia Wielkiego Piątku w dwóch miejscach, na Kalwarii i na Via Dolorosa.

W Jerozolimie celebracja misterium Męki Pańskiej na Kalwarii łączy liturgiczne wspomnienie z historycznym miejscem ukrzyżowania Jezusa. Liturgii z licznym udziałem duchowieństwa oraz lokalnych wiernych i pielgrzymów przewodniczył administrator apostolski abp Pierbattista Pizzaballa. Jerozolimska liturgia tajemnicy Wielkiego Piątku charakteryzuje się dwoma bardzo ważnymi elementami. Pierwszym jest bliskość miejsca, gdzie Chrystus umarł na krzyżu a drugim adoracja relikwii Krzyża Świętego.

Kalwaria nie jest jednak jedynym miejscem modlitwy Kościoła jerozolimskiego. Od wczesnych godzin porannych liczni pątnicy przemierzają bowiem Via Dolorosa, by w modlitewnym skupieniu medytować tajemnicę męki i śmierci Jezusa. Wielu pielgrzymów dołączyło do prowadzonego przez braci franciszkanów nabożeństwa Drogi Krzyżowej, która wiodła zatłoczonymi ulicami Starego Miasta, od pretorium Piłata do Bazyliki Bożego Grobu. Nabożeństwo to jest doskonałym wyrazem wiary w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i grzechem.

Jerozolimskie obchody Wielkiego Piątku zakończy wieczorne misterium pogrzebu Jezusa. Będzie ono miało miejsce w Bazylice Bożego Grobu. Program misterium obejmuje czytanie opisu Męki Pańskiej, procesję na Kalwarię, zdjęcie ciała Jezusa z krzyża, namaszczenie wonnościami i złożenie do Grobu. Tradycja procesji pogrzebu Jezusa, tak samo jak i nabożeństwo Drogi Krzyżowej, została wprowadzona przez franciszkanów. Podkreśla ona człowieczeństwo Jezusa, który umarł na krzyżu. Jest ona także formą adoracji Ukrzyżowanego Pana.