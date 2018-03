Narodowe Czytanie Pisma Świętego – 15 kwietnia

Drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbędzie się w niedzielę, 15 kwietnia, we wszystkich polskich kościołach. Wydarzenie obchodzone w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości zainauguruje Msza św., transmitowana w 1 programie telewizji Polskiej.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego w Niedzielę Biblijną będzie jednocześnie inauguracją X Tygodnia Biblijnego, który potrwa do 21 kwietnia. Pomysłodawcą obydwu wydarzeń jest ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II.

Organizatorzy mają nadzieję, że, podobnie jak w ubiegłym roku, po niedzielnej modlitwie „Regina Coeli” papież Franciszek skieruje do Polaków słowa zachęty do osobistej i wspólnotowej lektury Pisma świętego.

Ks. prof. Witczyk poinformował KAI, że zakończenie Tygodnia Biblijnego, w sobotę 21 kwietnia, odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu dla studentów diecezjalnych i zakonnych seminariów duchownych. W szranki stanęli klerycy z 40 seminariów, a inicjatywa rozwija się z każdym rokiem.

Dzieło Biblijne proponuje, by zamknięciu Tygodnia towarzyszyło – przynajmniej w katedrach i większych kościołach – bardziej uroczyste spotkanie ze Słowem Bożym. Chodzi tu o wzbogacenie liturgii muzycznie czy poetycko.

„Papież Benedykt napisał, że Biblia jest kodem kultury europejskiej i światowej” – przypomniał w rozmowie z KAI ks. Witczyk.

Hasłem X Tygodnia Biblijnego są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże”.

Zgodnie z programem obchodów Niedzieli Biblijnej każdy wierny przy wyjściu z kościoła otrzyma kartkę z zaznaczonymi wersetami Listu do Rzymian i Księgi Psalmów. „Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo święte i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok” – zachęcają organizatorzy.

Na obchody Tygodnia Biblijnego przygotowano szczegółowe wskazania dotyczące liturgii słowa w tych dniach, opracowania na katechezę oraz materiały duszpasterskie i konferencje. Całość opublikowana została w redagowanym przez ks. prof. Witczyka „Przeglądzie Biblijnym” (nr 10, 2018), który jest biuletynem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma Świętego jest Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Fundacja im. Rodziny Ulmów „Soar” i Fundacja Dabar.

Wydarzenie objęli patronatem honorowym: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i premier Mateusz Morawiecki.

Wkrótce materiały te zostaną na stronie Dzieła Biblijnego (www.biblista.pl) i Fundacji DABAR (www.dabar.org.pl) oraz Rodziny Ulmów.