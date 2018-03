Nie żyje napastnik i trzy zakładniczki

Do tragedii doszło w Kalifornii, w ośrodku pomagającym weteranom. Napastnik był jednym z podopiecznych, odznaczanym za zasługi wojenne.

Napastnik oraz przetrzymywane przez niego w ośrodku dla weteranów w Yountville w stanie Kalifornia trzy zakładniczki nie żyją - powiadomił anonimowy przedstawiciel władz federalnych. Kobiety były pracowniczkami ośrodka. Wszystkich znaleziono martwych po strzelaninie i długim impasie policji z napastnikiem. Władze twierdziły, że przez osiem godzin nie były w stanie z nim nawiązać kontaktu.

Napastnik, który w piątek wziął zakładników w ośrodku dla weteranów w Yountville w Kalifornii, a po kilku godzinach został znaleziony martwy wraz z trzema z nich, służył w armii USA i był czterokrotnie odznaczony. Był też byłym pacjentem tego ośrodka. To 36-letni Albert Wong, który za służbę otrzymał cztery medale, w tym medal z dwiema gwiazdkami kampanii w Afganistanie - wynika z danych ministerstwa obrony USA. Wong przez trzy lata, do sierpnia 2013 r., służył w piechocie. Przez rok, od 2011 r. do 2012 r. odbywał służbę w Afganistanie.

Uzbrojony Wong dostał się w piątek niezauważony na przyjęcie dla odchodzących pracowników Pathway Veterans Home i wziął kilku zakładników, następnie kilku zwolnił. Później, około godz. 10.30 czasu lokalnego rozległy się strzały. Jednak do godz. 18.00, gdy znaleziono ciała, nic nie było słychać. Nie było też kontaktu ani z napastnikiem, ani z przetrzymywanymi trzema pracowniczkami ośrodka - podały władze, na które powołuje się agencja Associated Press. Ośrodek został otoczony przez komandosów z jednostki SWAT. Policja ewakuowała całą posiadłość, która liczy ok. 1000 mieszkańców i zamknęła okoliczne drogi.

Po kilku godzinach impasu znaleziono ciała Wonga i jego zakładniczek. Ofiary śmiertelne to dyrektor programu leczenia traum pourazowych 48-letnia Christine Loeber, kierownik kliniczna 42-letnia Jennifer Golick i psycholog kliniczna 29-letnia Jennifer Gonzalez. - Te odważne kobiety były uznanymi profesjonalistkami, które poświęciły swoją karierę służbie weteranom naszego kraju, ściśle współpracując z tymi, którzy najbardziej potrzebują uwagi po wysłaniu do Iraku czy Afganistanu - oświadczył Pathway Veterans Home.

Na razie nie zostały wyjaśnione motywy działania sprawcy. Teść Jennifer Golick, cytowany przez AP powiedział, że ostatnio kazała ona usunąć Alberta Wonga z programu leczenia traum pourazowych. - Zadzwoniła do męża, Marka, ok. godz. 10.30, żeby powiedzieć, że została wzięta jako zakładniczka przez byłego żołnierza - powiedział Bob Golick. - I Mark nie miał już później od niej wieści.