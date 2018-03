Wyprawa na K2 - Nowe informacje

"W bazie jest ok, temperatura minus 15 stopni, mocno nie wieje, aczkolwiek są porywy. Wszyscy koledzy są zdrowi, gotowi do wyjścia w górę. Póki co analizujemy prognozy pogody z różnych źródeł - na dziś, na jutro, na najbliższe kilka dni. Trudnością w ustaleniu jakiegoś planu działania jest to, że warunki atmosferyczne zmieniają się z godziny na godzinę" - powiedział 40-letni tyszanin, członek Klubu Wysokogórskiego w Katowicach, absolwent miejscowej AWF im. Jerzego Kukuczki.

Z ostatnim dniem lutego bazę opuścił jeden z czterech pakistańskich tragarzy wysokościowych Amin, który - zdaniem kierownika wyprawy Krzysztofa Wielickiego - wymaga badań szpitalnych związanych z chwilową, ale powtarzającą się ślepotą.

"Już kilka dni temu szef sugerował Aminowi, aby udał się do kliniki, ale on uznał, że nie ma takiej potrzeby. Jednak kierownik był innego zdania i chociaż nic groźnego ze stanem zdrowia Pakistańczyka się nie działo, to wskazał mu drogę do... szpitala" - dodał Chmielarski, który za udział w akcji ratowania Tajwańczyka na wysokości 7300 m podczas letniej wyprawy w 2014 roku na Broad Peak (8051 m) otrzymał Dyplom Fair Play PKOl.

Obecnie w narodowej wyprawie - oprócz Wielickiego i Chmielarskiego - uczestniczą: Maciej Bedrejczuk, Adam Bielecki, Janusz Gołąb, Przemysław Guła (lekarz i ratownik TOPR, który w ostatnich dniach dołączył do zespołu), Marcin Kaczkan, Artur Małek, Piotr Snopczyński, Piotr Tomala i Dariusz Załuski. Z ekipy odeszli: z początkiem lutego Jarosław Botor z powodów rodzinnych, dwa tygodnie po nim Rafał Fronia, u którego doszło do pęknięcia przedramienia w trakcie podchodzenia do obozu pierwszego na 5900 m drogą Basków, a z końcem miesiąca Denis Urubko po samotnej - nieudanej - próbie zdobycia szczytu.

K2 było atakowane zimą w ogóle tylko trzykrotnie. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 roku ekipą dowodził Wielicki, a w 2012 wspinali się Rosjanie. Żadna z tych ekspedycji nie przekroczyła jednak progu 7650 m.