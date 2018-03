Papież: Martwi mnie mentalność maskulinistyczna

Martwi mnie mentalność maskulinistyczna - napisał Ojciec Święty w przedmowie do wydanej właśnie w Hiszpanii książki „Diez cosas que el papa Francisco propone a las mujeres” (Dziesięć rzeczy, które papież Franciszek proponuje kobietom”). Autorką publikacji, której prezentacja odbędzie się 7 marca w Madrycie, jest María Teresa Compte Grau, wykładająca społeczną naukę Kościoła na Papieskim Uniwersytecie w Salamance.

Watykański dziennik „L’Osservatore Romano” opublikował otwierający książkę list Franciszka do autorki, zatytułowany „W kobiecym stylu”. Dziękując za podjęcie jego niektórych sugestii dotyczących powołania i misji kobiet papież wyznał, że martwi go „pewna mentalność maskulinistyczna, utrzymująca się nawet w najbardziej rozwiniętych społeczeństwach, w których dochodzi do aktów przemocy wobec kobiety, przekształcając ją w przedmiot złego traktowania, handlu i zysku, jak również wykorzystywania w reklamie oraz przemyśle konsumpcyjnym i rozrywkowym”.

"Martwi mnie też, że nawet w samym Kościele rola służebna, do której jest powołany każdy chrześcijanin, w przypadku kobiet przeradza się czasem w role bardziej niewolnicze niż naprawdę służebne" - zauważył Franciszek.

Jego zdaniem konieczne są nowe poszukiwania w dziedzinie antropologii, uwzględniające postęp naukowy i obecną wrażliwość kulturową, aby coraz bardziej pogłębiać tożsamość nie tylko kobiecą, ale także męską, tym samym lepiej służąc człowiekowi jako takiemu. Podążanie w tym kierunku przygotowuje „nowe, ciągle odnawiające się człowieczeństwo” - podkreślił Ojciec Święty.

Wyraził zadowolenie, że w swej refleksji autorka nie zapomniała o „Maryi, błogosławionej między niewiastami”. Jego zdaniem, "z bycia kobietą przez Maryję wypływa coś szczególnego, co w mojej adhortacji apostolskiej «Evangelii gaudium» nazywam «stylem Maryjnym»”. Stylem, który wzywa cały Kościół do bycia Matką kochającą wszystkich z delikatnością i czułością. Mężczyźni i kobiety w Kościele nie mogą stracić z oczu tej tak dziś kluczowej perspektywy - stwierdził papież.

Wyraził życzenie, by te „Dziesięć rzeczy” mogły służyć czytelnikom i by „Pan je pomnażał na drodze ku coraz większej wrażliwości i wdzięczności dla misji i powołania kobiety”.