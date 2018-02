Zofia Romaszewska: Ustawa o IPN jest „idiotyczna”

"Nie może być tak nieokreślone, że każdy kto wypowiada się nieładnie o Polakach, to natychmiast go do kryminału."

Zofia Romaszewska, doradca prezydenta ds. społecznych przewiduje, że nowelizacja ustawy o IPN zostanie zmieniona. – Nie może być tak nieokreślone, że każdy kto wypowiada się nieładnie o Polakach, to natychmiast go do kryminału na trzy lata, na przykład. No przecież tak też nie może być – powiedziała dla TVN24. Według niej przepisy ustawy powinny być „bardziej uściślone”.

Zofia Romaszewska spodziewa się, że relacje Polski i Izraela będą normalne. – To wszystko osiądzie – stwierdziła. Analizując głębsze przyczyny kryzysu, zauważyła, że Izraelczycy pamiętający wojnę z perspektywy okupowanej Polski, byli wtedy dziećmi.

– I cóż te dzieci pamiętają? Pamiętają strach, pamiętają, że się musiały wszystkiego bać. (...) Pamiętają strach związany z Polakami – zauważyła. – Teraz mamy sytuację taką, że oni kochają Niemców i nie lubią Polaków. Mnie jest strasznie przykro z tego powodu – dodała, podkreślając, że jest to bardzo niesprawiedliwe, że Polacy, naród, który „pozwolił na swoich ziemiach mieszkać kolosalnej ilości Żydom, tych których gonili po całej Europie, żeby z tego powodu miał głównie kłopoty i przykrości”.