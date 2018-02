Brat Benedykta XVI: Modlę się o dobrą śmierć dla mnie i mojego brata

"Każdego dnia modlę się o dobrą śmierć dla mnie i mojego brata. Dla nas obu. To jest nasze wielkie życzenie" - powiedział ks. Georg Ratzinger w rozmowie z niemieckim czasopismem "Neue Post".

Z okazji 5. rocznicy ogłoszenia przez Benedykta XVI ustąpienia z papieskiego urzędu ukazała się krótka rozmowa z jego bratem.

Ks. Georg Ratzinger powiedział w wywiadzie, że ponownie musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Spowodowane jest to postępującym paraliżem. Martwi się, że paraliż może osłabić serce. "A wtedy może się to szybko skończyć" - wyznał 94-letni kapłan i dodał: "Każdego dnia modlę się o dobrą śmierć dla mnie i mojego brata. Dla nas obu. To jest nasze wielkie życzenie".

Bracia codziennie do siebie dzwonią. Rozmawiają o wszystkim. "To wielki dar. Żaden z nas nie jest samotny" - podkreśla Ratzinger.

"Jeśli Bóg pozwoli zobaczymy się znowu 8 kwietnia" - powiedział w wywiadzie. Ks. Ratzinger chciałby udać się znowu do Rzymu, aby 16 kwietnia uczcić 91. urodziny brata. "To jednak jeszcze sporo czasu. Kto wie, co się wydarzy w międzyczasie" - zwrócił uwagę.