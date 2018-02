Papież: Handel ludźmi bardziej powszechny niż się wydaje

Jestem przekonany, że te dni refleksji i wymiany doświadczeń wniosły większe światło dla lepszego ukazania wzajemnych zależności między globalnymi i lokalnymi aspektami handlu ludźmi. Doświadczenie mówi bowiem, że te współczesne formy niewolnictwa są o wiele bardziej rozpowszechnione, niż można to sobie wyobrazić, nawet – co zawstydza i jest gorszące – w najbogatszych społeczeństwach – powiedział Papież do uczestników Międzynarodowej Konferencji tzw. Grupy św. Marty. Została ona powołana przed kilkoma laty przez Franciszka w celu zwalczania współczesnych form niewolnictwa.