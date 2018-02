IMGW: Pozostajemy w mroźnym arktycznym powietrzu

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie rosło.

We wtorek na południu i południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4 st. C na południowym wschodzie, około -2 st. C w centrum do 1 st. C lokalnie nad samym morzem. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej, około -6 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. Na północnym wschodzie kraju i na wybrzeżu wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni.

W nocy z wtorku na środę na północy kraju zachmurzenie duże i umiarkowane, miejscami zanikające słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie początkowo małe później od południowego zachodu wzrastające do umiarkowanego lub dużego. Temperatura minimalna od -11 st. C na południowym wschodzie, około -6 st. C w centrum do -5, -4 st. C na południowym zachodzie i nad samym morzem. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie okresami na północnym wschodzie oraz po południu w południowej części kraju wzrastające do dużego. W rejonach górskich Górnego Śląska i Małopolski po południu słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni po północy skręcający na południowo-wschodni. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.