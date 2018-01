Prezydent o przyczynach dymisji Macierewicza

Dymisja Antoniego Macierewicza z funkcji szefa MON odbyła się zgodnie z przepisami; premier złożył do mnie wniosek o odwołanie, a ja go przyjąłem rozumiem, że wniosek wynikał z woli większości parlamentarnej - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent został spytany w TVP Info czy to on "doprowadził do dymisji Antoniego Macierewicza".

Andrzej Duda przyznał, że były "różne kwestie", w których między nim a byłym szefem MON "nie było jednomyślności". "Natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię odwołania, odbyła się ona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Premier złożył do mnie, jako prezydenta, wniosek o dymisję i ja go przyjąłem. Rozumiem, że to był wniosek, który wynikał z tego, że taka była wola większości parlamentarnej" - powiedział prezydent.

Jak podkreślił, realizował z Macierewiczem jeden program, z którym obaj szli do wyborów. "Oczywiście można się spierać co do tego, czy był on realizowany wystarczająco szybko, czy był realizowany w szczegółach we właściwy sposób" - zaznaczył.

Duda zauważył, że elementami programu było utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, w czym - jak powiedział - "absolutnie wspierał ministra Macierewicza" - oraz działania zmierzające do unowocześnienia oraz zwiększenia liczebności polskiej armii.

Antoni Macierewicz został zdymisjonowany 9 stycznia. Nowym ministrem obrony narodowej został dotychczasowy szef MSWiA Mariusz Błaszczak.