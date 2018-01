Rex Tillerson odwiedził prezesa PiS

Po spotkaniu w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 ma się odbyć briefing prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ma dotyczyć także sobotniego posiedzenia Rady Politycznej ugrupowania. Rada wybrała m.in. nowego szefa Komitetu Wykonawczego PiS. Został nim Krzysztof Sobolewski.

W rozmowie Kaczyńskiego z Tillersonem brał udział m.in. szef klubu PiS Ryszard Terlecki, który mówił wcześniej dziennikarzom, że spotkanie ma dotyczyć relacji polsko-amerykańskich, polityki międzynarodowej oraz sytuacji w UE.

Tillerson powiedział na sobotniej konferencji prasowej w Warszawie, że chciałby poznać "perspektywę" lidera PiS. - Prezes Kaczyński ma bardzo długą, ważną historię tutaj, w Polsce, w zakresie rozwoju Polski przez ostatnie 20 lat. I chcę zobaczyć, jaka jest jego perspektywa. Dla mnie jest to po prostu możliwość, aby usłyszeć coś nowego od lidera. Zawsze, kiedy mam okazję coś takiego zrobić, to z tego korzystam - powiedział sekretarz stanu USA.

Przed rozmowami na Nowogrodzkiej Tillerson złożył wieniec pod pomnikiem Bohaterów Getta. W krótkim wystąpieniu podkreślił, że nigdy nie możemy pozostać obojętni wobec zła.

- Auschwitz-Birkenau to miejsce niewyobrażalnych potworności i tragedii - podkreślił sekretarz stanu USA. - W imieniu narodu amerykańskiego, jestem zaszczycony mogąc razem z naszymi polskimi przyjaciółmi, uczcić 73. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau to miejsce niewyobrażalnych potworności i tragedii, natomiast musimy pamiętać, co wydarzyło się tam i w podobnych obozach podczas rządu terroru nazistów - mówił sekretarz stanu USA.