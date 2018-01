Recepta na kryzysy współczesnych mężczyzn

Tak, jak stolarz lub doświadczony murarz wiedzą, gdzie trzeba przyciąć deskę, jak ułożyć kamienie,albo w jaki sposób zbudować dom według planu, tak Józef wg planu Architekta, czyli Boga, realizuje budowę Rodziny, jakże innej od zwykłej rodziny – pisze o. Augustyn Pelanowski OSPPE w książce pt. „Dom Józefa”. To ważny głos przypominający, co tak naprawdę znaczy bycie „prawdziwym mężczyzną”.

„Dom Józefa”, to lektura obowiązkowa dla mężczyzn, którzy chcą świadomie kształtować swoją tożsamość i realizować powołanie, a także dla kobiet, tęskniących za „prawdziwymi mężczyznami, których już dziś już nie ma”. Odwołując się do postaci św. Józefa, jego zaufania Bogu i świadomości zadań, do jakich został przez Niego wybrany, o. Augustyn Pelanowski OSPPE podpowiada, jak czerpać wzór z tego świętego, który częściej kojarzony jest z niedoścignionym ideałem męskości, niż realnym wzorem do naśladowania. Autor zrywa też z powierzchownym wizerunkiem Opiekuna Najświętszej Rodziny i pokazuje jak głęboko może on inspirować mężczyzn przeżywających współczesne dylematy i kryzysy.

„Ilekroć wchodziłem do jakiegokolwiek kościoła i szukałem wizerunku świętego Józefa, rozczarowywałem się, gdyż obrazy przedstawiające go, raczej były obrazą męskości i odbiegały daleko od wizerunku ojcostwa, jaki odmalowuje Biblia w kilku zaledwie skromnych fragmentach związanych ze świętym Józefem. Wzbudziło się we mnie pragnienie, by napisać książkę, która nie będzie powtórką sztampowych i przesłodzonych pozycji, jakie można do dziś jeszcze napotkać w księgarni, gdy się szuka czegokolwiek o świętym Józefie. Mężczyznom, którzy pragną być mężczyznami i ojcom, którzy pragną być ojcami, chciałem bardzo przybliżyć postać Józefa - męża Maryi i opiekuna Syna Bożego. Chciałem to uczynić w taki sposób, aby każdy z nas, mężczyzn, mógł być dumny, że naśladuje Józefa, który staje się wzorem ojcostwa i umożliwia rozwijanie się w tej roli” - wyjaśnia o. Pelanowski.

„Dom Józefa”, to podpowiedź jak wobec kryzysów męskiej tożsamości, rodzin budowanych bez solidnych fundamentów i coraz częstszego rozmycia ról kobiet i mężczyzn w relacjach społecznych i międzyludzkich, czerpać inspiracje z postaci, która – nie wypowiedziawszy ani słowa na kartach Pisma Świętego, ma wiele do powiedzenia współczesnym mężczyznom.

Książka i audiobook pt. „Dom Józefa” autorstwa o. Augustyna Pelanowskiego OSPPE ukazały się nakładem wydawnictwa Paulinianum.